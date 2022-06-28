انت الان تتابع خبر حرائق قاتلة تضرب غابات الجزائر.. ومصرع وإصابة 21 شخص والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت حرائق قاتلة غابات بولاية سطيف شرقي الجزائر وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو بالإضافة إلى إصابة 18 شخص.

وأكدت مصادر محلية في ولاية سطيف الجزائرية على أن هناك 18 شخصا أصيبوا من جراء الحرائق التي ضربت الغابات والتي ساعدتها الراياح بشكل كبير جدا في الانتشار.

وكانت الحرائق قد ضربت غابات بولاية سطيف شرقي الجزائر أمس الأحد وسجلت الوفيات حالتين وإصابة 4 آخرين من جراء الحرائق القاتلة في الولاية.

وتدخلت قوات الجيش والأمن في عمليات إخماد، حرائق غابات ولاية سطيف شرقي الجزائر حيث استخدمت المروحية في إخلاء الجرحى وإخماد الحرائق.

وقالت التقارير أن قوات الجيش والأمن المشاركة في عمليات إخماد الحرائق عثرت على شخص مفقود محترقا.