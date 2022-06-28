انت الان تتابع خبر مجموعة السبع كشفت خطتها : هدفنا ضرب عصب الاقتصاد الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مجموعة السبع التي تعقد قمة في ألمانيا عن خطتها القادمة في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكدت على أنها ستوجه ضربة قوية بعصب الاقتصاد الروسي.

وستعمل دول مجموعة السبع الفترة القادمة على تشديد الخناق أكثر على الاقتصاد الروسي لكي تنفذ خطتها من خلال تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم.

وأكد مسؤول بدول مجموعة السبع على أن قادة الدول والحكومات المجتمعين في ألمانيا، قريبون جدا من قرار وضع آليات عاجلة من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم.

وأضاف الهدف من وضع سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم هو وقف المصدر الرئيسي للأموال الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المسؤول أن مجموعة السبع تسعى أيضا من خلال هذه الخطة إلى التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا قويا في العالم.