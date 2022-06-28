انت الان تتابع خبر روسيا تقصف مدينة ليسيتشانسك.. وأوكرانيا توجه بإخلاء المدينة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت روسيا ضربات قوية على مدينة ليسيتشانسك في منطقة لوجانسك شرقي أوكرانيا اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو والتي يتواجد فيها السكان بشكل كبير.

وعلى الفور وجهت السلطات الأوكرانية نداء عاجل إلى سكان مدينة ليسيتشانسك طالبت فيه إخلاء المدينة فوراً من أجل الابتعاد عن خطر القصف الروسي على المدينة.

وكتب سيرجي غايداي حاكم منطقة لوجانسك على تطبيق “تلغرام” : “أعزائي سكان مدينة ليسيتشانسك وأقاربهم.. نظرا للتهديد الحقيقي للحياة والصحة، ندعوكم للإخلاء العاجل لإن الوضع في ليسيتشانسك “صعب للغاية”.

وكان قد صرح “غايداي” من قبل وأكد على أن مدينة ليسيتشانسك تعرضت لأضرار “كارثية” جراء القصف الروسي، حيث استهدفت القوات الروسية المدينة في أعقاب سقوط سيفيرودونيتسك المجاورة.