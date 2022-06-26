انت الان تتابع خبر تقرير: اجتماع سري لقادة عسكريين إسرائيليين وعرب برعاية أمريكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن اجتماعا سريا ضم قادة عسكريين إسرائيليين وعرب عقد في شرم الشيخ المصرية في مارس الماضي برعاية أمريكية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من المنطقة أن "الاجتماع هدف إلى استكشاف سبل التنسيق لمواجهة قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيّرة".

وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ ولم يكشف عنه من قبل، هو المرة الأولى التي يلتقي فيها كبار الضباط الإسرائيليين والعرب على هذا المستوى تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك.

وأشارت إلى أن المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع يمثلون إسرائيل والسعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات والبحرين، إضافة إلى الولايات المتحدة.