انت الان تتابع خبر قاتل نيرة يفجّر تصريحات صادمة: والدتها السبب في الجريمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أولى جلسات محاكمة الطالب، محمد عادل، المتهم بقتل زميلته الطالبة، نيرة أشرف، صراخاً وعويلاً من أفراد أسرة نيرة عقب رؤيتهم قاتل ابنتهم، مطالبين بالقصاص لها ومعلنين رفضهم تلقي العزاء لحين تطبيق العدالة الناجزة ضد المتهم.

وخلال جلسة المحكمة، أحدث قاتل ​نيرة جدلا كبيرا بإعترافاته، اذ قال: "امها هي السبب، بعتت بلطجية عشان يخوفوني ويبعدوني عنها"، مؤكدا انه كان يدافع عن نفسه ولم يكن يرغب ان تصل الأمور الى هذا الحد.

وتابع محمد عادل أقواله عن الضحية، مشيرا انها كانت تسخر منه وتضحك عليه مع زميلة لها، مشيرا الى انه كان يرغب بالإنتقام منها بإسلوب آخر غير القتل، لكنه تفاجأ من تهديد نيرة له من خلال اتصال هاتفي، قائلا: "هتجيب رجالة من أماكن معينة"، وتابع ما قالته الضحية له: "لو طالبت بأي حاجة هعمل فيك وأسوي واتبلى عليك"، حسب أقواله.

وقال القاتل في اعترافاته إنه كان ينفق على نيرة، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، مؤكدا انهم كانوا على علم بقصة حبّهما، وتابع: «لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئا عن القصة»، وبعد ان صرف عليها الكثير من المال اتصلت به وهددته بفضحه، ثم عملت له بلوك على كل مواقع التواصل، واضطر ان يفنح حساب جديد ليرد عليها.

وأكد محمد عادل انه كان متفق مع نيرة على الخطوبة، مؤكدا ان كل المحادثات مسجلة وموجودة لديه، وقال أن أسرة الطالبة أجبرته على توقيع إيصالات أمانة بواسطة «بلطجية» داخل منزلها، وتحدث عن مكالمة بينه وبين والدها قبل أشهر من الواقعة، من أجل حل المشكلة، والصدمة عندما قابله، قال له والد نيرة: "أنت انضحك عليك، وأمها هي السبب هي اللي عايزاها كده، اعرفي ده وسيبي ده وخدي مصلحتك من كذا حد».