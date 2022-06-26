انت الان تتابع خبر الخارجية الروسية تحذر : بريطانيا تسعى لنشر شائعة حرب نووية مع روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد الموافق 26 يونيو من تصرفات الحكومة البريطانية والتي تسعى إليها لصرف النظر عن المشاكل السياسية الداخلية.

وقالت ماريا زاخاروفا إن الحكومة البريطانية تسعى لنشر شائعة حرب نووية وشيكة مع روسيا من أجل صرف انتباه سكان البلاد عن المشاكل السياسية التي تعاني منها المملكة المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا تخترع تصريحات كاذبة تنسبها لروسيا حول موضوع الحرب النووية من أجل صرف الانتباه عن الانهيار السياسي الداخلي للمملكة البريطانية.

وأوضحت “زاخاروفا” أن الحكومة البريطانية لا تتعب من الاستعداد لنهاية العالم النووية في ضوء المؤامرات التي لا تنتهي والأزمات وفضائح الفساد التي ضربت المملكة المتحدة.