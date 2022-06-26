انت الان تتابع خبر عاجل.. روسيا تعلن تدمير مراكز تدريب القوات الأوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا اليوم من خلال وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد الموافق 26 يونيو عن تدمير مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان عاجل أن القوات الروسية وجهة ضربات واسعة النطاق على 3 مراكز تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية أدت إلى تدميرها.

وكانت قد أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أنه تم إسقاط مقاتلتين من طراز”سو 25″ وأخرى “ميج 29” وتدمير 8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا.

وأن القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة نجحت في تدمير مراكز تدريب القوات البرية وقوات الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما تم تصفية أكثر من 720 متطرفا أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية وتدمير لواءين مشاة آليين ولواء متنقل من الاحتياطيات الاستراتيجية.