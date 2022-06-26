انت الان تتابع خبر مقتل 17 شخصا بحانة في جنوب افريقيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل 17 شخصاً داخل حانة شهيرة في مدينة ايست لندن. وقال مسؤولون في شرطة جنوب أفريقيا، الأحد، إن السلطات تحقق في هذه الجريمة الغامضة.

وقال قائد شرطة المنطقة، الجنرال ثيمبينكوسي كينانا، لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية إنه تم العثور على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية في إيست لندن"، مشيرا إلى أن "ملابسات موتهم غير معروفة حاليا".

وأوضح أن بعض الأشخاص أخطروا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في ضاحية سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة.

وذكر كينانا أن "ملابسات مقتلهم ما زالت قيد التحقيق"، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد سبب مقتل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما.