انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية:( 1350) اصابة جديدة بـفيروس كورونا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية (1350) إصابة جديدة بـــ فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وبين التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين بالفترة 19 – 25 حزيران أن الاصابات توزعت كالتالي، الضفة الغربية: 938، قطاع غزة: 12، مدينة القدس: 400.

وحالات التعافي الجديدة: الضفة الغربية: 400، قطاع غزة: 11، مدينة القدس: 0.

وحول الحالات التي تعالج في المستشفيات: 17، العناية المكثفة: 3، أجهزة التنفس الاصطناعي: 0، عدد الفحوصات: 6465 (باستثناء مدينة القدس).