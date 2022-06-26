انت الان تتابع خبر عقاب جديد ضد روسيا : حظر استيراد الذهب الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد قمة “مجموعة السبع” لفرض عقاب جديد ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بحظر استيراد الذهب الروسي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي للرد على العمليات العسكرية التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على أن هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة في رسويا وتستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستخدم دوات الحربية للحرب على أوكرانيا.

كما أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على أن مجموعة الدول السبع الكبرى ستحظر استيراد الذهب الروسي لتشديد العقوبات على روسيا وعرقلتها في حربها على أوكرانيا والذي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا.