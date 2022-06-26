انت الان تتابع خبر ألمانيا تحذر مواطنيها من الأوقات الصعبة : أضرار كبيرة بسبب الغاز الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت ألمانيا مواطنيها من الأوقات الصعبة والأضرار الكبيرة التي ستضرب البلاد الفترة القادمة والتي ستكون طويلة الأمد بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي.

وقالت وكالة “بلومبرج” أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيلحق ضرارا طويل الأمد بالاقتصاد الألماني وسيؤثر بالسلب على الحياة داخل البلاد وسيعيش المواطنون في أزمة كبيرة.

وأضافت الوكالة أن الاقتصاد الألماني سينخفض في عام 2023 بمقدار 3% في حال وقف إمدادات الطاقة من روسيا وهذا الأمر سيثير قلق كبير داخل أوروبا.

وأوضحت وكالة “بلومبرج” أنه بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي انخفض عدد الطلبات الصناعية في المصانع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفعت التكاليف وانهارت الثقة.

كما أكدت الوكالة على أن مؤشر توقعات العمل في ألمانيا انهار بشكل مفاجئ في الشهر الجاري وتستعد الشركات المحلية في ألمانيا لخفض طويل الأجل في استهلاك الطاقة.