انت الان تتابع خبر القوات الروسية تسقط مقاتلتين و8 مسيرات أوكرانية وتصفي أكثر من 720 متطرفا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد الموافق 26 يونيو أنه تم إسقاط مقاتلتين من طراز”سو 25″ وأخرى “ميج 29” وتدمير 8 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن القوات تعاملت بكل قوة في المهام المكلفة بها ونجحت في تدمير مراكز تدريب للقوات الأوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية على أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في تدمير 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و19 صاروخا من طراز MLRS.

وتابعت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة نجحت في تدمير مراكز تدريب القوات البرية وقوات الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما أكدت الدفاع الروسية على أنه تم تصفية أكثر من 720 متطرفا أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية وتدمير لواءين مشاة آليين ولواء متنقل من الاحتياطيات الاستراتيجية.