انت الان تتابع خبر أوكرانيا تؤكد أنها لن تتخذ خطوات للانضمام للناتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيغور جوفكفا أن بلاده لا تنوي اتخاذ خطوات للانضمام لحلف الناتو، إدراكًا منها بعدم جدوى هذه الجهود بسبب مواقف بعض دول الحلف.

أكد إيغور جوفكفا خلال مقابلة نشرت اليوم السبت مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن كييف لا تنوي اتخاذ خطوات نحو الانضمام إلى حلف الناتو، لانها تدرك عدم الجدوى من هذه الجهود بسبب مواقف دول معينة في الحلف.

واوضح جوفكفا "أعضاء الناتو رفضوا تطلعاتنا. ولن نفعل أي شيء في هذا الاتجاه". في الوقت نفسه ، أعرب عن أمله في أن يؤخذ الصراع في أوكرانيا في الاعتبار عند صياغة المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو للسنوات قادمة، والتي من المتوقع أن يتم تبنيها الأسبوع المقبل في قمة الحلف في مدريد.

وقال جوفكفا: "إذا لم يتناول أعضاء الناتو عما يجري بالفعل في أوروبا، وفي أوكرانيا، فستكون هذه مجرد وثيقة أخرى لا تعني شيئًا على الإطلاق".