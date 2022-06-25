انت الان تتابع خبر لافروف: لن نقبل عودة أوكرانيا إلى المفاوضات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن بلاده لن تقبل عودة كييف إلى طاولة المفاوضات الخاصة بالوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية: “بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروسيا للاجتماع على الأراضي البيلاروسية، ولن نفكر في الأمر”، مضيفاً، “الآن لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح هذا”.

وتابع: “نحن لن نطرح أي شيء بأنفسنا. لا أرى إمكانية أن يتم السماح لأوكرانيا بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض”.