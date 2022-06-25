انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا قريبا.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في طهران أنه” تقرر أن تستأنف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة وبسرعة”، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق أمر مهم بالنسبة للعالم أجمع.

ومن جانبه، أكد أمير عبد اللهيان، استعداد طهران لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى بفيينا قائلا “مستعدون لاستئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة، بهدف رفع الحظر والاستفادة الاقتصادية للشعب الإيراني”.

يذكر أن المفاوضات النووية بين إيران ودول مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي توقفت منذ 3 أشهر تقريبا بسبب عدم تسوية بعض القضايا العالقة بين الطرفين الإيراني والأميركي.