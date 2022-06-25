انت الان تتابع خبر مفاجأة.. أول مدينة أوروبية ستتلقى ضربة من روسيا في الحرب العالمية الثالثة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف عسكري سابق في روسيا عن المدينة الأوروبية التي ستتلقى الضربة الأولى من روسيا حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال أندري جوروليوف المسؤول العسكري السابق بالجيش الروسي أن أول مدينة أوروبية ستتلقى الضربة الأولى من روسيا حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة هي لندن.

وعلقت مجلة “نيوزويك” الأميركية على تصريحات أندري جوروليوف حيث أكدت على أنه يتحدث لقناة مدعومة من الكرملين حول ما تصفه موسكو بالحصار المفروض من قبل ليتوانيا.

وتجري في هذه الأوقات حرب شوارع بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.

واقتربت القوات الروسية من السيطرة على مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك الأوكرانية وفق ما أعلن الانفصاليون والتي تدور فيها حرب شوارع.