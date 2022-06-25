انت الان تتابع خبر عاجل.. حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في نبأ عاجل اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والموالية لموسكو والقوات الأوكرانية اليوم السبت الموافق 25 يونيو في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.

واقتربت القوات الروسية من السيطرة على مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك الأوكرانية وفق ما أعلن الانفصاليون والتي تدور فيها حرب شوارع.

وقال ممثل الانفصاليين الموالين لروسيا أن القوات الروسية ومعها عناصر من الميليشيا الشعبية لجمهورية لوجانسك دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وتدور فيها حاليا حرب شوارع شرسة.

وأضاف أن القوات الروسية تقدمت نحو ليسيتشانسك عبر ثلاثة اتجاهات أحدها من “سيفيرودونيتسك”، وهي بلدة لا يفصلها عن ليسيتشانسك سوى نهر سيفرسكي دونيتس.

وتابع ممثل الانفصاليين الموالين لروسيا أن القوات الأوكرانية تبذل جهد كبير في المعركة أمام الجيش الروسي من أجل منع تقدم القوات والسيطرة على المدينة.