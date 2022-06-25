انت الان تتابع خبر في عز الصيف.. السيول والعواصف الرعدية تضرب لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت لبنان في فصل الصيف إلى تغيرات كبيرة في الطقس اليوم السبت الموافق 25 يونيو حيث ضربت السيول والعاصف الرعدية وأمطار غزيرة غير متوقعة البلاد وخاصة في طرابلس وعكار والبترون وجبيل وكسروان والمتن.

ويأتي التغير المفاجئ في الطقس في لبنان بسبب وصول منخفض جوي سريع ضرب البلاد في عز الصيف على غير العادة وهو هو متوقع في فصل الصيف

وضرب المنخفض الجوي المفاجئ سواحل لبنان والجبال الغربية والمناطق الشمالية للبلاد، وسبب أضرارا مادية جسيمة في بعض المناطق.

والفاجأة كانت صادمة على الأهالي والمزارعون حيث تسبب السيول في خسائر كبيرة بالأراضي الزراعية، لا سيما الصوبات البلاستيكية التي تحطمت من جراء سرعة الرياح واشتدادها، فيما غمرت السيول المزروعات وجرفتها وأتلفتها.