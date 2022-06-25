الجامعة العربية تدعو إلى وضع خطة مشتركة لمكافحة المخدرات

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رياض - احمد صلاح - دعت الجامعة العربية إلى وضع خطة عربية استرشادية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال مكافحة المخدرات ومنع انتشارها.

وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن دول العالم تحتفل في يوم 26 حزيران من كل عام، بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وأضافت أن الهدف من هذا الاحتفال هو تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق عالم خال من تعاطي المخدرات، وأن هذا الاحتفال يعمل على زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات.