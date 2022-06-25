انت الان تتابع خبر بعد نيرة وإيمان وفاة الطالبة الفلسطينية رنين بطريقة مأساوية يثير الضجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث قتل وخاصة للفتيات في ظل ظروف الفلتان الأمني وانتشار حالات القتل والاختفاء بفلسطين، ومنها واقعة وفاة الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس في ظروف غامضة.

ووسط حالة من التكتم على حقيقة مقتل الطالبة رنين سلعوس، والسبب الحقيقي او كيفية وفاتها، انتشرت العديد من الاقوال والادعاءات التي أشارت ان جثة رنين سلعوس وجدت في منزلها متعلقة على شجرة في وسط فناء منزلها، حيث كانت رنين تتجهز استعداداً لزفافها على ابن عمها مجدي سلعوس، لكن هناك ادعاءات تقول ان الراحلة كانت على خلافات مع والدتها حول زواجها حيث ان والدتها كانت ترغب في تزويجها لابن خالتهان ومارست جميع أنواع الضغط عليها.

واشارت بعض مواقع الأخبار التي ذكرت تفاصيل الخبر، ان والدة رنين كانت قد ذهبت الى الأردن وتركت ابنتها في نابلس كنوع من أنواع الضغط عليها حتى تتراجع عن قرارها، لكن رنين ابت ان تخضع لرغبة والدتها، ما كان من الأخيرة ان تؤمر ابنها الذي يسكن مع رنين بقتلها واظهارها على هيئة الانتحار، ولم يتم تأكيد هذه الأخبار رسميا حتى هذه اللحظة.

وبدورها، بدأت النيابة العامة التحقيقات اللازمة حول وفاة رنين سلعوس الغامض، كما باشرت الشرطة إجراءات التحري والبحث بحادثة وفاة رنين سلعوس "20 عاماً" في ظل ظروف غير مفهومة وغامضة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازيقات، أن بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة، حول وفاة مواطنة داخل منزلها في محافظة نابلس، حيث تحركت النيابة العامة فوراً على رأس قوة من الشرطة والمباحث والأدلة الجنائية ومركز شرطة، بمرافقة الطب الشرعي إلى مكان الحادثة، وتم التحفظ على الجثمان حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة حقيقة الامر.

ونعى مجدي سلعوس، خطيبته رنين عبر حسابه على الفيس بوك، وكتب: "انتقلت الى رحمة الله تعالى رنين مجد فوزي سلعوس” خطيبتي وروحي" ، متمنيا لها الرحمة والمغفرة، مؤكدا انه سيبقى يحبها وستبقى في قلبه وعقله، "انا لله وانا اليه راجعون ، ادعولها بالرحمة".

رنين مجد فوزي سلعوس، طالبة جامعية سنة ثانية، في جامعة النجاح، تبلغ من العمر 20 عاماً، وكانت قد أنهت مرحلة الثانوية العامة في سنة 2020 بمعدل التفوق 90.1%، ورنين مخطوبة لأبن عمها مجدي سلعوس وكانت ستزف عروساً في الوقت القريب