انت الان تتابع خبر عواصف رعدية غير مسبوقة تجتاح سوريا تتسبب بأضرار كبيرة.. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتاحت عواصف رعدية شديدة وغير مسبوقة لمثل هذا الوقت من العام منطقة الساحل السوري وشمال غرب سوريا واجزاء من لبنان السبت، ترافقت بهبات قوية من الرياح أشبه بالرياح الإعصارية، كما شهدت تلك المناطق تساقط غزير للأمطار والبرد، وهي حالة نادرة لتساقط الامطار في هذا الشهر من العام في ظل سيطرة الطقس الحار على بعض المناطق منذ عدة أيام بحسب ما فادة وسائل إعلام سورية.

وبدأ تأثير العواصف الرعدية على السواحل السورية مع أولى ساعات الفجر وامتدت إلى المناطق الوسطى، حيث أدت العاصفة إلى اقتلاع وتساقط بعض الأشجار ووقوع لوحات إعلانية في الطرقات وعدد من الأعمدة الكهربائية وهدم الجدران في بعض المناطق وانقطاع في كابلات الشبكة الكهربائية، وكانت محافظة اللاذقية أكثر المناطق تضررا.

كما أدى الطقس العاصف إلى أضرار كبيرة في القطاع الزراعي وتكسر أغصان بعض الأشجار الحرجية والمثمرة، وتلف عدد من البيوت البلاستيكية واقتلاع الأشجار وجرف الأتربة وأضرار كبيرة على السيارات.

كما أدى إلى تطاير بعض ألواح التنك وسقوط عدد من اللوحات الإعلانية المنتشرة على جوانب الطرق، وتطاير أغطية خزانات مياه موجودة فوق أسطح البيوت، إضافة إلى انقطاع أسلاك كهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض المناطق.







