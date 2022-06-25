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رياض - احمد صلاح - نعت حركة فتح التي يترأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان، الفتى حامد.

وقالت في بيان وزّع بشكل ملصقات " قمر من سلواد يلتحق بموكب الشهداء اليوم".

واستشهد الفتى برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر السبت.

وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد ان الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الاسرائيليين على اطرف البلدة.

ولم يعلق الجيش الاسرائيلي على الحادثة على الفور.

وقال مصدر في بلدية سلوان إن الفتى الفلسطيني كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرة المجاورة لسلواد عندما أصيب برصاص جنود إسرائيليين.

وأبلغ الجانب الاسرائيلي الذي ما زال يحتفظ بجثمان حامد، نظيره الفلسطيني فجرا بمقتله. وقال فريد حماد نائب رئيس بلدية سلواد "هناك وعود من الاسرائيليين بتسليم الجثمان ليتم تشييعه السبت".

وتقع بلدة سلواد الى الشمال من مدينة رام الله. وعلى بعد امتار منها تقع مستوطنة عوفرة الاسرائيلية الى جانب معسكر للجيش الاسرائيلي.