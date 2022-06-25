انت الان تتابع خبر “بوتين” يطيح بعدد من الجنرالات في الجيش الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت الموافق 25 يونيو على أن هناك تغييرات كبيرة تجري في القيادة العليا للجيش الروسي منذ مطلع يونيو الجاري.

وأضافت الدفاع البريطانية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه من المرجح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطاح بعدة جنرالات من أدوار قيادية في عمليات رئيسية بأوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية عن التغييرات التي أجرتها روسيا في قيادة الجيش والتي شملت قائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، وقائد القوات الجنوبية الجنرال ألكسندر دفورنيكوف.

كما أكدت الدفاع البريطانية على أنه من المرجح أن تنقل قيادة القوات الجنوبية إلى العقيد سيرجي سوروفيكين، حيث تواصل تلك القوات أداء دور مركزي في الهجوم الروسي على دونباس الأوكرانية.