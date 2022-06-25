انت الان تتابع خبر “الموساد” ينجح في إحباط 3 هجمات إيرانية في تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت الموافق 25 يونيو أن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” نجح في إحباط 3 هجمات إيرانية في تركيا.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن الهجمات الإيرانية استهدفت مدنيين إسرائيليين بتركيا في الأيام الأخيرة وتدخل جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” ونجح في إحباطها.

وأوضح الإعلامي العبري أن جهاز المخابرات الإسرائيلي قاد السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يزعم أنهم خططوا لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا وزوجته وتم اعتقالهم الخميس الماضي.

وتابع أن جهاز المخابرات الإسرائيلي نجح أيضا في إحباط مخططين أخريين ضد إسرائيليين في اسطنبول في الأيام الأخيرة وأن المداهمات تمت بالتنسيق مع السلطات التركية.