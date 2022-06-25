انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مقتل مئات العناصر من القوات الأوكرانية والمرتزقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا اليوم السبت الموافق 25 يونيو عن مقتل مئات العناصر من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نجحت في تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب ليواصل الجيش الأوكراني تحقيق خسائر كبيرة.

وأضافت أن القوات الجوية الروسية نجحت في توجيه ضربة قوية إلى مباني مصنع “ميجاتكس” للزنك في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت أنه خلال الضربة التي وجهتها القوات الجوية تم قتل حوالي 80 مرتزقا بولنديا وتم تدمير 20 مركبة قتالية مدرعة و8 قاذفات صواريخ غراد متعددة.

وتابعت الدفاع الروسية أنه تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى تدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولاييف في يوم واحد.