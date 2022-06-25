انت الان تتابع خبر 12 دولة تخلت عن الغاز الروسي : الاتحاد الأوروبي يتحدى روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الموافق 25 يونيو أن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تخلت عن الغاز الروسي بشكل جزئي وكلي بسبب سلوك موسكو في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت المفوضية الأوروبية قدري سيمسون أن موسكو أصبحت تمثل خطر كبير للغاية وسلوك روسيا في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير.

وأكدت “سيمسون” على أن إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات الغاز مع إسرائيل ومصر، وتعزيز التعاون مع النرويج، كما أن المفاوضات المباشرة مع أذربيجان في مراحلها النهائية.

وتوقفت إمدادات الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، نهاية شهر مايو الماضي بسبب رفضها قبول نظام التسوية الجديد الذي اقترحه موسكو.