انت الان تتابع خبر تونس اليوم| تصريحات هامة للتيار الشعبي بشأن اغتيال الرئيس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، أن ما كشفت عنه وزارة الداخلية في تونس يوم اليوم الجمعة الماضي، بشأن التخطيط لاغتيال الرئيس، ومبينا أن نجاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في العمل الاستباقي وإحباط كل محاولات زعزعة الأمن العام بالبلاد هو أمر هام للغاية.

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وحذر من خطورة ما يدبر لتونس، مشيرا إلى أن مجرد الشروع في التخطيط لاغتيال الرئيس هو استعداد لإحداث فوضى، لكن العمل الاستباقي الأمني قطع الطريق أمام جماعات الإرهاب والتخريب ورعاتهم لإحداث الفتنة بالبلاد.

كانت قد كشفت السلطات الأمنية التونسية خطة إرهابية كانت تستهدف رئيس الجمهورية، حيث أوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي، أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته.