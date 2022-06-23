انت الان تتابع خبر قلق بالغ.. الجامعة العربية تحذر من خطر المجاعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الجامعة العربية عن قلقها البالغ، تجاه التحذيرات التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي، بخصوص ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال بشكل غير مسبوق، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشديان.

وأفاد رشديان أن الامين العام للجامعة ناشد جميع الجهات ذات العلاقة دولياً وإقليمياً من أجل سرعة تقديم كافة أشكال المساعدة للصومال؛ مؤكداً في الوقت ذاته على وقوف الجامعة العربية مع الصومال في مواجهة هذه التحديات الخطيرة.

جاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل جنباً إلى جنب مع استمرار كارثة الجفاف التي تضرب الصومال بشكل متكرر، والمخاوف المتزايدة من انزلاق ملايين الصوماليين إلى شفا المجاعة الكارثية.

وشدد الامين العام للجامعة على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية من أجل الاستجابة السريعة وتقديم التبرعات المطلوبة لإنقاذ فئات الشعب الصومالي من تبعات هذه الأزمة الخطيرة.