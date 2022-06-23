انت الان تتابع خبر ماذا يعني منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح من قادة الول الاوروبية..؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الخميس، أن قادة الدول الأوروبية الـ27، وافقوا على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل، وفقا لما أوردته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وفي أول ردود الأفعال، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية" بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفه مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".