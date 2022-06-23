تفاعل مع فيديو عشاء اردوغان وبن سلمان وما حدث أشعل مواقع التواصل



انت الان تتابع خبرتفاعل مع فيديو عشاء اردوغان وبن سلمان وما حدث أشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعلت صفحات مواقع التواصل مع فيديو تداوله النشطاء من حفل العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على وقع غناء تركي بالعربية.

حيث نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر عساكر، كقطع الفيديو عبر "تويتر"، وكتب معلقا: "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان"، موضحا ان اللقاء تم خلال حفل عشاء أقامه له الرئيس التركي.

وأكد عساكر ان المودة والإخاء، ستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير للبلدين.

ووثق مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما، لكن ما لفت نظر الناشطين هي الأغنية الخليجية التي عزفت خلال الحفل، وتقول كلماتها "السعودي فوق فوق".

الجدير بالذكر ان بن سلمان اختتم مساء أمس الأربعاء زيارته إلى تركيا، حيث عقد لقاء ثنائيا مع أردوغان، صدر على اثره بيان مشترك سعودي - تركي يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.



