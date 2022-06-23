انت الان تتابع خبر نجيب ميقاتي رئيساً لوزراء لبنان بعد دعم مجلس النواب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصل نجيب ميقاتي، الملياردير السني ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على دعم ما لا يقل عن 50 صوتًا من أصل 128 نائبًا بمجلس النواب اللبناني ، لتعيينه رئيسًا للوزراء، اليوم الخميس.

الرئيس اللبناني ميشيل عون أجرى استشارات مع أعضاء مجلس النواب، ليتم الاستقرار على تعين ميقاتي في منصب رئيس وزراء لبنان.

وقام الرئيس اللبناني باستدعاء ميقاتي من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية كبيرة وصلت لحد إعلان إفلاس البلاد.

نجيب ميقاتي من مواليد نوفمبر 1955 وهو سياسي واقتصداي لبناني بارز.

وتولي من قبل رئاسة وزراء لبنان مرتين، الأولى في الفترة بين 19 أبريل 2005 حتى 19 يوليو 2005 وكانت حكومة مؤقتة تدير البلاد لحين اجراء انتخابات موحدة نزيهه لاختيار رئيس وزراء لبناني جديد عقب اغتيال رفيق الحريري.

والمرة الثانية كانت خلال الفترة من 13 يونيو 2011 حتى 22 مارس 2013.