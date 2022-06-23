انت الان تتابع خبر عاجل.. وصول قاذفات الصواريخ الأميركية “هائلة التدمير” إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أجل مواصلة الحرب والدفاع عن أراضيها أمام روسيا.. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو عن وصول قاذفات الصواريخ الأميركية “هائلة التدمير” إلى أوكرانيا.

وكتب أوليكسي ريزنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها أن قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس وصلت إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.

ووجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الشكر إلى زميله الأمريكي لويد أوستن على هذه الأدوات القوية والتي تعد سلاح هام في مواجهة القوات الروسية.

وكانت قد أعلن البنتاجون في وقت سابق أن هناك حزمة من المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية.