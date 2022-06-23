انت الان تتابع خبر روسيا تطالب بوقف تجنيد الأمريكيين بالسفارة الأوكرانية وتؤكد : عواقبها كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس الموافق 23 يونيو بوقف تجنيد الأمريكيين من قبل السفارة الأوكرانية في أمريكا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على أن الأمر الذي يتقوم به الولايات المتحدة الأمريكية يهدد بعواقب كبيرة لا يمكن التنبؤ بها.

وطالبت ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تجنيد الأمريكيين من قبل السفارة الأوكرانية في أمريكا والتي تقوم بها البعثة الدبلوماسية الأوكرانية.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على أن مثل هذه الممارسات تخلق تهديدا مباشرا لحياة وأمن المواطنين الأمريكيين وتتناقض بوضوح مع وضعها الدبلوماسي فحسب، بل وتهدد بإثارة عواقب دولية كبيرة.