انت الان تتابع خبر بوتين يفتح النار على الغرب : يحملون العالم مسؤولية فشلهم الاقتصادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النار على الغرب حيث أكد على أن فاشلون اقتصاديا ويريدون أن يحملون العالم مسؤولية فشلهم الاقتصادي.

وقال فلاديمير بوتين، في كلمة خلال قمة دول “بريكس” اليوم الخميس الموافق 23 يونيو أن هيبة دول “بريكس” على المسرح العالمي تتزايد باستمرار، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية والسياسية والبشرية لدول المجموعة.

وأن الدول الغربية بمساعدة الآليات المالية تحمل فشلها في الاقتصاد الكلي إلى العالم وأن دول “بريكس” تحقق نجاح كبير بالمجموعة المتواجد والتي تتكون من روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا.