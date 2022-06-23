انت الان تتابع خبر عاجل.. مقتل طالبة بجامعة الأردن بطلق ناري.. مأساة نيرة تتكرر وتهديد بقتلها زي المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدثت واقعة هزت الرأي العام العربي من جديد، حيث أقدم شاب على إطلاق الكثير من الأعيرة النارية على طالبة تدعي إيمان إرشيد في واحدة من الجامعات الخاصة التي توجد في الأردن، وسريعاً ما عرب الفاعل.

مقتل طالبة بجامعة الأردن بطلق ناري مثلما حدث مع نيرة أشرق

وتتشابه الكثير من التفاصيل الخاصة بهذه الجريمة مع جريمة قتل نيرة أشرف الطالبة في جامعة المنصورة قبل أيام قليلة، وبشكل خاص بعدما تداول العديد من زملاء الطالبة الأردنية إيمان من خلال صفحاتهم الشخصية رسالة تؤكد على أن الشاب الجاني كان دائماً يتوعد للطالبة الراحلة بقتلها بنفس الطريقة التي قتل بها الطالب المصري زميلته نيرة أشرف.

رسالة تهديد الفتاة الأردنية المقتولة

وأما عن نص الرسالة التي نشرها زملاء إيمان، إن الفترة نشرتها على موقع اعترافات الجامعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي كما يلي “بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”.