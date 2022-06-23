انت الان تتابع خبر روسيا ترد على اعتداء إسرائيل على مطار دمشق : بوتين مش هيعديها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرورف على اعتداء إسرائيل على مطار دمشق الدولي وأعن موقف روسيا من وقف الاعتداءات المتكررة على سوريا.

وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد سوريا والتي سيتم بحثها أمميا خصوصا الضربة الأخيرة على مطار دمشق.

وقال سيرجي لافرورف أن موقف روسيا تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين تجاه التسوية السورية واضح ويجب تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه الأراضي السورية وآخرها الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي.

وأدى اعتداء إسرائيل على مطار دمشق الدولي إلى تضرره وتوقفه عن العمل.