انت الان تتابع خبر القوات الروسية تدمر 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس الموافق 23 يونيو القوات الروسية تواصل إلحاق الخسائر بالقوات الأوكرانية والنجاح في العمليات العسكرية بشكل كبير.

وقال الفريق إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه في غضون يومين أكثر من 150 قتيلا ونحو 450 جريحا في الكتيبة 34، من لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن كل من سرايا الكتيبة 34 للقوات المسلحة الأوكرانية ، ما لا يزيد عن 15-20 جندي، تخلى طاقم القيادة من المبتدئين عن مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال.

وتابع “كوناشينكوف” أن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث دمرت 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد في حظائر المركبات القتالية.

وواصل المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الطيران التكتيكي دمر القوى العاملة والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة ومركز رادار ميداني في منطقة “كونستانتينوفكا” التابعة لمدينة خاركوف.