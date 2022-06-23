انت الان تتابع خبر رئيسة وزراء إستونيا تفضح خطة “الناتو” : يريدون محونا من على وجه الأرض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فضحت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس خطة حلف الناتو التي يقوده الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجية الدفاع التي يعرضها الحلف من أجل تحقيق مصالحه.

وأكدت كايا كالاس على أن استراتيجية الناتو تفيد بأنه في حالة وقوع هجوم على دول البلطيق، فإن حلفاء الناتو يعدون بـ “تحرير إستونيا في ظرف 180 يوما”.

وأضافت رئيسة وزراء إستونيا مما يعني أن استراتيجية الناتو تعني التدمير الكامل لبلادنا بدلا من الدفاع عنا من اليوم الأول والوقوف بجانبنا.

وأوضحت كايا كالاس أن جنود حلف الناتو المتواجدون في في إستونيا ا تعجبهم هذه الخطة التي “تعني ببساطة أنهم سيموتون” بموجبها.