انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من ألمانيا : أزمة الغاز تضرب البلاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن ألمانيا تواجه نقص مادة الغاز في ظل تراجع إمدادات الغاز عبر “السيل الشمالي” الذي يواجه صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز.

ويأتي تراجع إمدادات الغاز عبر “السيل الشمالي” بسبب العقوبات الغربية على موسكو بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تستمر حتى هذه اللحظة والتي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على أن بلاده تواجه أزمة غاز وأن مثل هذا السيناريو كانت السلطات تدرسه من قبل لذا استعدت البلاد له منذ نهاية عام 2021.

ودعا روبرت هابيك المواطنون والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز من أجل ترشيد الاستهلاك وبدء خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.