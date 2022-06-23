انت الان تتابع خبر تعاون معلوماتي قريب بين إيران وروسيا.. والمشروعات في الطريق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان على أن إيران توصلت إلى اتفاق مع روسيا بشأن التعاون في المعلوماتي وعدد من المشاريع الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أمير عبد اللهيان خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس الموافق 23 يونيو أن هناك اتفاق بين البلدين على عدد من المشاريع الاقتصادية والطرق وسكك الحديد وكذلك التعاون العلمي من خلال إنشاء مركز للتعاون التقني والعلمي.

وأوضح “عبد اللهيان” أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد دعم روسيا للملف النووي الإيراني في حال استئناف المفاوضات.