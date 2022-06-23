انت الان تتابع خبر دونباس تنهك الجيش الروسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن القتال في دونباس أنهك الجيش الروسي.

وعلى وقع احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في شرق أوكرانيا، حيث يضغط الروس بقوة على محور ليسيتشانسك - سيفيرودونيتسك،

ورأى في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ " الألمانية أن "وتيرة الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية قد تتباطأ".

كما أكد أن التوغل شرقي أوكرانيا كبد القوات الروسية خسائر فادحة مادياً وبشرياً، ما قد يمنع تقدمها قريباً.

إلى ذلك، اعتبر أن زخم القوات الروسية قد يتراجع، بعد استنفاد مواردها.

يشار إلى أن الجيش الروسي كثف خلال الأيام الماضية ضرباته على منطقة دونباس التي تضم دونيتسك ولوغانسك، مركزاً على محور ليسيتشانسك - سيفيرودونيتسك، وسجل تقدماً بعمق 5 كيلومتر في ليسيتشانسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في المنطقة.

فقد أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك اليوم أن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وتهدف روسيا التي أطلقت عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئيا عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.