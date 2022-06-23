انت الان تتابع خبر مقتل شاب مصري على يد الجيش في سيناء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل شاب مصري، اليوم ، إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقها الجيش في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء(شرقاً).

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش المشاركة في الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة رفح، سقطت على الطريق الدولي بالشيخ زويد.

وأضافت المصادر ذاتها أن القذيفة سقطت على مطعم عبور الشام، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب القتيل يدعى أحمد سمير النحال.