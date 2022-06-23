انت الان تتابع خبر مخطط لخطف سفير اسرائيلي وزوجته في تركيا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت أنقرة اليوم ، اعتقال خلية من 8 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، اذ كانت تخطط لخطف سفير إسرائيلي سابق مع زوجته .
بعد التحذيرات الأمنية الإسرائيلية والتركية على السواء.
وألقى الأمن التركي القبض على 8 أشخاص بينهم 5 إيرانيين، كانوا يخططون لاستهداف مواطنين إسرائيليين على الأراضي التركية.
وأفادت معلومات العربية/الحدث أن العملية تمت الأسبوع الماضي، لكن لم يعلن عنها إلا اليوم.
كما أشارت إلى أن الخلية