انت الان تتابع خبر مخطط لخطف سفير اسرائيلي وزوجته في تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت أنقرة اليوم ، اعتقال خلية من 8 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، اذ كانت تخطط لخطف سفير إسرائيلي سابق مع زوجته .

بعد التحذيرات الأمنية الإسرائيلية والتركية على السواء.

وألقى الأمن التركي القبض على 8 أشخاص بينهم 5 إيرانيين، كانوا يخططون لاستهداف مواطنين إسرائيليين على الأراضي التركية.

وأفادت معلومات العربية/الحدث أن العملية تمت الأسبوع الماضي، لكن لم يعلن عنها إلا اليوم.

كما أشارت إلى أن الخلية