انت الان تتابع خبر حماس تطالب بتكثيف جهود إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحبت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بتصريحات المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك، حول المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزّة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريحٍ صحفــي اليوم، إن تصريحات المسؤول الأممي، تكشف مجدّدًا حجم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني جرّاء هذا الحصار الظالم، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وانتهاكٍ صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مطالبا بإنهاء الحصار فورًا ووضع حد لسياسة الفصل العنصري التي تمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب برهوم، الأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة أخذ كل هذه التصريحات والتقارير بجدية، والعمل على تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لرفع حصاره المفروض على قطاع غزّة.