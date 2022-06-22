انت الان تتابع خبر روسيا تنشر منظومة صواريخ ضد النووي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تعتزم نشر نظام الدفاع الجوي "بروميثيوس" (إس ٥٠٠) الفرط صوتي والمضاد للصواريخ النووية.

بوتين أعلن في كلمة أمام خريجي الكليات العسكرية في موسكو، أن القوات الروسية تسلمت بالفعل نظام "إس-500"، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع الرئيس الروسي "من المجالات ذات الأولوية، تجهيز القوات بأنظمة أسلحة جديدة ستحدد الكفاءة القتالية للجيش والبحرية في السنوات والعقود القادمة".

وأحد أهم مميزات منظومة "إس-500" التي كشفت روسيا عنها النقاب، العام الماضي، هو قدرتها على تدمير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

كما أن الصواريخ التي تطلقها المنظومة، مصممة لإسقاط طائرات الخصم وصواريخه على ارتفاع 125 ميلاً، وهو ما يعني أن الصواريخ الباليستية وحتى الأقمار الصناعية التي تدور في مدار منخفض تقع في نطاقه.