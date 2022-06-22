انت الان تتابع خبر خبير عسكري أمريكي: خسارة أوكرانيا الحرب باتت شبه مؤكدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الخبير العسكري الأمريكي العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أنه على الرغم من دعم واشنطن، فلا يمكن للنازيين والجيش الأوكراني مقاومة القوات الروسية.

وأشار ماكغريغور إلى أنه بسبب سياسة زيلينسكي، لم تعد أوكرانيا موجودة كدولة.

وأضاف: "أوكرانيا الآن دولة منهارة. لقد دمرت".

واعترف بأن كييف خسرت بالفعل، ومن الغباء قول غير ذلك. مؤكدا أن الحكومة الأمريكية ترتكب خطأ فادحا بإرسال مليارات الدولارات لدعم النظام الأوكراني الحالي.