انت الان تتابع خبر. واشنطن: الناتو سيعلن في قمته عن توزيع جديد لقواته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة أن حلف "الناتو" سيصدر توصيات واسعة في قمته المقبلة في العاصمة الإسبانية حول توازن القوى الجديد في أوروبا.

وقالت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض معلقة على قمة "الناتو" المقبلة في مدريد: "أعتقد أنه ستكون هناك إعلانات واسعة حول توزيع جديد القوات والوسائل. يناقش الحلف ذلك منذ عام، منذ القمة السابقة. أتوقع أن يصدر عدد من الحلفاء تصريحات".

وأضافت: "أتوقع أن المفاوضات حول ترتيب القوات والوسائل سوف تكون محور القمة الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن تعقد قمة "الناتو" يومي 29 و30 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد.