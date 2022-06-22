انت الان تتابع خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لزم الأمر سنشن هجوماً على بيروت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان، ستكون قوية ودقيقة، وإن لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور.

وفي تصريح خلال إحياء الذكرى الأربعين لنظام "سلام الجليل" في كريات شمونة، شدد غانتس على أنه "إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة، وستفرض ثمنا باهظا على شحنات إيران وحزب الله واللبنانيين"، مؤكدا أنه "في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة".

وأعلن "أننا جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور"، مضيفا: "لا نريد حربا ومستعدون للسير بعيدا جدا على طريق السلام".