انت الان تتابع خبر ابن سلمان وأردوغان: حقبة جديدة من التعاون بين تركيا والسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت تركيا والسعودية، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا في أعقاب الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تركيا، وقد أكد الجانبان بدء مرحلة جديدة من التعاون.

وأفاد البيان المشترك بأن "تركيا والسعودية تؤكدان عزمهما إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية"، مؤكدا "أننا نعتزم مواصلة التعاون وتطويره على أساس الأخوة التاريخية بما يخدم مستقبل المنطقة".

وأشار إلى أنه "تم بحث تسهيل حركة التجارة بين أنقرة والرياض. كما تم عرض سبل تسهيل التجارة والبحث عن فرص الاستثمار وزيادة التواصل لتحويلها إلى شراكات ملموسة".

وأعرب الجانبان عن رغبتهما العمل على تطوير مشاريع في مجال الطاقة، كما بحثا إمكانات تطوير وتنويع التجارة المتبادلة وتسهيلها وتذليل العقبات أمامها، واستكشاف فرص الاستثمار.

وقال البيان: "اتفق الجانبان بخصوص تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة. كما قرر الجانبان تعميق التشاور والتعاون في القضايا الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".