انت الان تتابع خبر الأسير الأردني في سجون الاحتلال عبدالله البرغوثي يعلق إضرابه عن الطعام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الأسير الأردني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبدالله البرغوثي، الأربعاء، إضرابه عن الطعام الذي استمر 14 يوما رفضا لتعرضه للعزل منذ نهاية الشهر الماضي.

وقال رائف البرغوثي وهو شقيق عبدالله لـ "المملكة"، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت عبدالله من عزل ريمون إلى سجن شطة الأربعاء، كما أن عبدالله علق إضرابه عن الطعام.

الأسير عبدالله محكوم بالسّجن 67 مؤبدا، ويواجه أطول مدة حكم في تاريخ الأسرى لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت الخميس، إنها تتابع حالة الأسير الأردني المضرب عن الطعام عبدالله البرغوثي في السجون الإسرائيلية، عن طريق سفارتها في تل أبيب.